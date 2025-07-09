Экономист: для введения надбавки к пенсии с 70 лет нужны триллионы рублей

Экономист Балынин: для введения в РФ надбавки к пенсии с 70 лет нужно 2 трлн руб.

На введение в России надбавки к пенсии с 70 лет потребуется приблизительно 2 трлн рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Считаю важным просчитать тот объем средств, который будет необходим для финансового обеспечения реализации этой инициативы. По моим приблизительным оценкам, на это потребуется сумма примерно в районе 2 трлн рублей. Затем с учетом всей имеющейся информации, на мой взгляд, следует оценить объективную возможность практического воплощения инициативы. Понятно, что при первом приближении к рассмотрению эффектов от реализации данной идеи получается заключить о том, что потенциально размер пенсионных выплат увеличится. Но при оценке инициатив всегда нужно смотреть многовекторно и взвешенно оценивать всю палитру вероятных эффектов», — отметил экономист.

Он призвал понимать, что если такое решение не будет иметь объективного подкрепления источниками финансового обеспечения его реализации, можно как минимум увидеть разгон инфляции и, в конечном счете, при таком сценарии пенсионеры не смогут выиграть в реальном выражении от реализации предложения.

«Данная инициатива, конечно, заслуживает внимания и обсуждения. Вопросы, связанные с социальной поддержкой граждан, находятся в приоритете для государства. Например, в части пенсионного обеспечения в Указе президента России о национальных целях развития четко закреплено обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения темпами не ниже уровня инфляции. Могу с уверенностью сказать, что это полностью соблюдается: в начале 2025 года сразу после получения в январе данных о реально сложившейся инфляции за 2024 год, процент индексации был увеличен до ее уровня и все страховые пенсии с января 2025 года были пересчитаны», — заключил экономист.

Ранее в Госдуме объяснили, почему не примут проект о выплате надбавки к пенсии с 70 лет.