В Госдуме объяснили, почему не примут проект о выплате надбавки к пенсии с 70 лет

С большой долей вероятности законопроект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет не будет принят, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я, к сожалению, не уверена, что этот законопроект будет принять, потому что правовая природа данной нормы совершенно иная. То есть изначально у нас действовала норма в российском законодательстве, по которой гражданам при наступлении инвалидности первой группы, в том числе при наступлении 80-летнего возраста и подтвержденной инвалидности первой группы, предусматривалось увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это только для получателя страховой пенсии, поскольку только страховая пенсия по инвалидности по старости включает фиксированную выплату. Поэтому ранее многие граждане при достижении 80-летнего возраста были вынуждены обращаться в соответствующие медицинские комиссии для получения инвалидности. Это была формальность, но тем не менее, она была обязательной», — отметила Бессараб.

По ее словам, медицинские комиссии просто по факту наступления 80-летнего возраста уже отмечали наступление инвалидности первой группы. Но для того, чтобы избавить людей от этого избыточного бюрократизма, больше гражданам не нужно подтверждать свою инвалидность первой группы, уточнила Бессараб. Достаточно наступления именно 80-летнего возраста. По словам Бессараб, медицинское сообщество дало заключение, что именно в 80 лет у граждан наступает период самостоятельной беспомощности, который требует постоянного ухода и повышенной стоимости закупки медицинских препаратов. Депутат сказала, что для этого государство и выделило дополнительную фиксированную выплату инвалидам с 80 лет, а требование по получению инвалидности было снято.

«Остался только проактивный режим, то есть гражданам не нужно беспокоиться. 80 лет наступило, и в проактивном порядке фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат. Исходя из правовой природы этой нормы, я не думаю, что новое предложение коллеги будет принято без каких-либо экспертных заключений медицинского сообщества. Автор просто опускает возрастную планку. Но мы не уверены, что медицинское сообщество согласится, что в 70-летнем возрасте наступает такое же ощущение необходимости постоянного ухода за человеком. Если гражданин получает инвалидность, это одна история. Если нет, тогда надо ждать 80 лет», — заключила Бессараб.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил пересмотреть возрастной порог для надбавок к страховой пенсии по старости. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство, сообщило ТАСС 9 июля. Сейчас повышенная фиксированная выплата к пенсии начинается с 80 лет. Нилов предлагает ввести более гибкую, поэтапную систему поддержки пожилых граждан. Согласно документу, с 70 лет надбавка увеличивается на 100%, с 80 лет, а также для инвалидов первой группы — на 200%, а с 90 лет — на 300%. Для инвалидов первой группы также предлагается установить аналогичную 200-процентную прибавку к фиксированной выплате по инвалидности.

Как подчеркивается в пояснительной записке, инициатива направлена на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан — с учетом возраста и состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что россиянам в августе проведут перерасчет страховой пенсии.