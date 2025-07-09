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Стало известно, сколько россиян ведут бизнес с родственниками

Почти 80% опрошенных россиян ведут бизнес с родственниками
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Большинство (75%) опрошенных российских предпринимателей работают с супругом или супругой. 39% привлекли к бизнесу еще двух членов семьи. Таковы результаты опроса, проведенного изданием «Бизнес-секреты» (есть у «Газеты.Ru»).

Каждый четвертый респондент привлек родителей, каждый пятый — братьев и сестер, каждый шестой — детей. При этом семейное дело редко ограничивается двумя участниками: почти 40% вовлекли трех и более родственников.

Главным преимуществом работы с родственниками россияне назвали доверие. Его отметили 80% опрошенных. Еще половина заявили, что с близкими проще договариваться и работать на результат. Однако при этом только каждый седьмой уверен, что родственники действительно эффективны в деле.

Среди главных сложностей работы с родственниками опрошенные назвали размытые роли и конфликты в команде, невозможность отделить личное от рабочего, слабую профессиональную подготовку родственников, а также риски зависимости от одного источника дохода.

Разногласия в стратегии и управлении — одна из самых частых причин закрытия проектов: их упомянули 70% предпринимателей, прекративших работать с родней.
Семейный бизнес после неудачи готовы попробовать 63% респондентов. Оставшиеся 37% заявили, что больше не будут работать с родственниками.

В опросе приняли участие более 600 российских предпринимателей.

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