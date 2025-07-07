В России предсказали заметный рост пеней за неуплату налогов

Депутат Никитин: пени за неуплату налогов в РФ превысят 800 млрд руб. за 2025 год

Пени граждан и бизнеса в России за неуплату налогов могут превысить 800 млрд рублей к концу 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

То есть это будет заметно больше результата за 2024 год. За 10 месяцев 2024 года Федеральная налоговая служба начислила гражданам и бизнесу рекордные 783 млрд рублей пеней и штрафов.

«Рост пеней — прямое следствие высокой ключевой ставки и нового порядка расчета. С начала 2024 года в России действует новая система начисления пеней по налогам. Ставка удваивается после 30-го дня просрочки и возвращается к обычному уровню только после 90-го дня. На этом фоне Федеральная налоговая служба РФ зафиксировала почти 183 млрд рублей пеней за квартал. При сохранении текущих условий итог за год может превысить 800 млрд рублей. Основная причина такого роста — высокая ключевая ставка. На пике она достигала 21%, а с учетом процентной надбавки банка итоговая пеня может доходить до 30% годовых», — отметил Никитин.

По его словам, в такой ситуации штрафы за просрочку уплаты налогов оказываются дороже банковского кредита. Однако при ограниченном доступе к заимствованиям даже крупный бизнес зачастую выбирает уплату пеней, уточнил депутат.

По его словам, дополнительный фактор увеличения объема пеней — рост долгов по зарплатам россиян. Никитин уточнил, что к концу первого квартала 2025 года задолженность по выплате заработной платы в России превысила 2,5 млрд рублей. Это сигнализирует о системной перегрузке: у компаний отсутствуют оборотные средства, а налоги оплачиваются в последнюю очередь.

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