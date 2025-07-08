Депутат оценил предложение дать Илону Маску «дальневосточный гектар»

Предложение дать Илону Маску «дальневосточный гектар» скорее является PR-ходом, и пока миллиардер не сможет получить его, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

«Предложение предоставить Илону Маску «дальневосточный гектар» вызывает ряд вопросов. Илон Маск не выражал желания переехать в Россию. Более того, у иностранцев отсутствует возможность получить «дальневосточный гектар» без вида на жительство или гражданства России. Предложение для Маска — скорее PR-ход. В 2024 году российское гражданство получили около 640 тыс. человек — в основном жители СНГ и отдельные специалисты. Это подтверждает: механизм работает, но требует системного подхода. В условиях связи Маска с оборонной отраслью США идея дать миллиардеру «дальневосточный гектар» вызывает вопросы и с точки зрения безопасности, и с точки зрения восприятия обществом. Куда важнее — создавать понятные и стабильные условия для работы», — отметил Никитин.

Он перечислил реальные меры, которые нужно ввести в России, в том числе льготы для технологических стартапов, программы для возвращения и привлечения специалистов, поддержка научных школ и развитие инфраструктуры в регионах. По словам Никитина, в приоритете российских властей должны быть технологический суверенитет и опора на собственные кадры.

В Госдуме 23 июня предложили дать Илону Маску «дальневосточный гектар». Депутат Свинцов пояснил, что Россия готова принять таких людей с их технологиями и капиталом, предоставив землю и возможность стать гражданином. По его словам, такие специалисты могут принести реальную пользу стране.

Ранее политолог объяснил решение Маска о создании собственной партии.