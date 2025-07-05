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Почти каждый второй россиянин проверял свою кредитную историю в 2025 году

Moneyman: россияне чаще запрашивали кредитную историю из-за страха мошенников
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Shutterstock/Tero Vesalainen

Почти 44% россиян проверяли свою кредитную историю в первом полугодии 2025 года — на 7,3% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Moneyman (группа IDF Eurasia), имеющиеся у РИА Новости.

Согласно опросу среди трех тысяч россиян старше 18 лет, основной причиной частых запросов в банк стал в основном страх, что мошенники оформили кредит на имя опрошенных. Опасения перед такими мошенничеством вышли на первое место (36,1%), обогнав отказы банков (32,8%). Годом ранее мошенничество беспокоило лишь 26,6% респондентов.

Аналитики связывают тренд с ростом краж через кредиты. По данным ЦБ, их доля в общем объеме мошенничества выросла с 25% до 40% за 2024 год. Также снизилось число тех, кто проверяет историю по привычке (12,2% против 17,1%) или для работы (8,3% против 10,8%).

Гендиректор Moneyman Артем Быков пояснил, что граждане адаптируются к ужесточению кредитных правил, но активнее следят за рисками.

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