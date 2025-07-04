Сбер усилит партнерство с Петербургом

Санкт‑Петербург является ключевым, стратегическим регионом для Сбера. Об этом на встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Они обсудили новые этапы сотрудничества в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Встреча подтвердила статус Сбера в качестве главного технологического партнера города.

«Наше партнерство направлено на улучшение жизни петербуржцев, комплексную поддержку бизнеса, развитие цифровых технологий и качественной и передовой медпомощи. Мы видим большой потенциал в совместной реализации проектов, которые делают город умнее, удобнее и привлекательнее для жителей», — рассказал Ведяхин.

Как напомнил Беглов, Сбербанк многие годы вносит значимый вклад в развитие экономики Северной столицы.

«Наши отношения основаны на взаимном доверии и стремлении к инновационному развитию», — подчеркнул он.

По его словам, Сбер — постоянный участник значимых городских проектов, нацеленных на повышение качества жизни людей и укрепление экономического потенциала Петербурга. В частности, банк финансирует проекты «Невского экологического оператора», направленные на создание современной системы обращения с отходами, а также способствует внедрению ИИ в систему госуправления и городские сервисы.

Беглов отметил, что год назад был открыт Технохаб Сбера на Васильевском острове. Также на ПМЭФ-2025 Петербург и банк заключили соглашение о сотрудничестве по созданию трамвайной сети в южных районах города. Большой потенциал для партнерства Беглов видит и в сфере здравоохранения – в городе уже совместно со СберЗдоровьем реализуются проекты по созданию сервисов с использованием искусственного интеллекта.

Также на встрече Беглову был передан сертификат на использование GigaDoc — ИИ-ассистента, анализирующего состояние кожи по фотографии. Ранее разработка была представлена на ПМЭФ-2025.