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В ЦБ решили ограничить период действия просроченных карт

ЦБ: период действия просроченных банковских карт может быть ограничен
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Банк России обсуждает введение ограничения периода действия банковских карт, чей срок годности истек. Об этом в беседе с РБК сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

«Сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — объяснила Бакина.

По ее словам, таких карт на руках у россиян осталось не так много, а необходимость в их существовании при текущей экономической ситуации уже отпала. Она добавила, что срок ограничения будет объявлен заранее.

До этого сообщалось, что Центральный банк РФ может принять меры, если финансовые организации будут использовать недобросовестные практики при оформлении вкладов для граждан. В ЦБ заявили, что рекомендовали банкам честно информировать клиентов об условиях договора вкладов в дистанционных каналах.

Ранее Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию.

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