Россиян предупредили о возможном повышении налогов из-за дефицита бюджета

В России возможно повышение налогов из-за дефицита бюджета, так как на сегодняшний день – это самый быстрый и эффективный способ его восполнения. Об этом НСН заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

Так он прокомментировал сообщение Минфина РФ, согласно которому нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам июня составили 494,8 млрд рублей, что стало минимальным значением с января 2023 года. Суммарное отклонение полученных доходов от ожидаемого объема составило 7,05 млрд рублей, на фоне чего ведомство ожидает, что до базового уровня не хватит 25,82 млрд рублей.

Бюджет является сбалансированной структурой, поэтому напрямую на россиянах и расходных статьях это не скажется, но все-таки исключать задержки с финансированием отдельных направлений нельзя, считает Калашников. В частности, по его мнению, могут быть задержки с социальными выплатами.

«Бюджет требует исполнения, практика показывает, что налоги – это быстрый и эффективный способ восполнить этот дефицит. Поэтому какое-то повышение налогов возможно, штрафы, налог на какие-то действия... Налог – это лепта государства за какую-то активность», — заключил экономист.

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