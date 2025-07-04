Россиянам рассказали, каким должен быть минимальный размер финансовой подушки

Размер финансовой подушки минимально должен быть равен сумме, которая позволит прожить без дохода в течение минимум трех месяцев. Об этом «Москве 24» рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Она посоветовала посчитать средний расход за определенный промежуток времени и накопить эту сумму. Так, например, можно откладывать по 10% от зарплаты ежемесячно.

«Но я предпочитаю игровые решения, благодаря которым копить интереснее. Одно из них называется «52 недели богатства». В определенный день недели нужно откладывать какую-то сумму, но начинать следует с малого — скажем, со 100 рублей. При этом каждый раз нужно постараться удвоить ее», — добавила Карпычева.

Эксперт также призвала хранить средства на накопительном счете в банке с возможностью досрочного снятия без потери процентов, но часть из них — оставить дома в виде наличных.

Результаты исследования «Почта банка» до этого показали, что 77% опрошенных россиян продолжат увеличивать свою финансовую «подушку безопасности» в 2025 году. Еще 23% респондентов (всего в опросе участвовали 3 тысячи клиентов кредитной организации) собираются рассчитывать только на текущие средства».

Ранее россиян предупредили о главных опасностях пользования детской банковской картой.