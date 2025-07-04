Россиянам рассказали о риске исчезновения некоторых овощей с прилавков

«Известия»: запрет на ввоз семян из Нидерландов может привести к дефициту овощей

Введенный Россельхознадзором запрет на ввоз семян из Нидерландов может привести к дефициту некоторых овощей из-за того, что фермеры не смогут их посеять. Об этом пишет издание «Известия».

Причиной ввода такого запрета стало обнаружение цветочного трипса и павилики в некоторых семенах. Несмотря на то, что запрет был введен еще в 2023 году, угрожающей ситуация стала только сейчас, поскольку до этого посевной материал в Россию вводился обходными путями.

По словам представителей аграрного бизнеса, из-за запрета могут пострадать тепличные культуры и овощи позднего урожая, импортозаместить семена которых они не успевают. Ожидается, что из-за нехватки посевного материала фермеры не смогут засеять необходимое количество картофеля, моркови и столовой свеклы.

«У бизнеса вызывает беспокойство, что решения о запрете принимаются одномоментно — в слишком сжатые сроки. Наличие переходного периода перед окончательным запретом значительно бы облегчило работу бизнеса в таких условиях», — пояснили в Национальном союзе производителей плодов и овощей.

В конце 2024-го правительство РФ продлило действие квот в размере 18,3 тыс. т на ввоз семян из недружественных стран. При этом 80% импорта семян в РФ приходится на Нидерланды.

До этого россиянам пообещали резкое снижение цен на картофель и томаты к сентябрю.

По данным Росстата, Минсельхоза РФ и региональных органов статистики, 1 кг картофеля в российских магазинах стоит около 56 рублей, лук — примерно 72–73 рубля, капуста — 74–76 рублей. Свекла и морковь в среднем обходятся в 48–49 рублей за 1 кг, хотя по моркови наблюдается некоторый разброс в ценах по регионам. Самыми дорогими остаются тепличные овощи — огурцы и томаты.

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