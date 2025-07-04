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Главный экономист ВЭБа назвал основные задачи экономики России

Клепач: главным для экономики России является налаживание импортозамещения
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Главным для экономики России сегодня является налаживание в полной мере процесса импортозамещения и серьезное развитие собственного производства. Об этом РИА Новости заявил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, налаживание процесса импортозамещения позволит обеспечить национальную безопасность.

Клепач подчеркнул, что сейчас преобладает замещение импорта из Европы и частичная локализация, которая была у европейских и корейских компаний, прямым импортом из КНР.

Он добавил, что в дальнейшем необходимо развивать собственное производство, особенно в сферах, которые определяют будущее России и международную конкурентоспособность.

До этого сообщалось, что Минпромторг РФ разрабатывает механизм введения промышленного сбора для финансирования отраслевых фондов поддержки.

Планируется, что сбор будет аналогичен утилизационному в автопроме, но с более широкой сферой применения. Средства направят на поддержку отечественных производителей электроники, микроэлектроники и других стратегических отраслей.

Ранее Минпромторг заявил о нехватке денег для финансирования спроса на авто.

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