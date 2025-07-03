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В России планируют ввести промышленный сбор для поддержки критически важных отраслей

«Ъ»: Минпромторг планирует ввести сбор для поддержки критически важных отраслей
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг разрабатывает механизм введения промышленного сбора для финансирования отраслевых фондов поддержки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что сбор будет аналогичен утилизационному в автопроме, но с более широкой сферой применения. Средства направят на поддержку отечественных производителей электроники, микроэлектроники и других стратегических отраслей.

Платеж коснется как российских производителей, так и импортеров. Отечественным предприятиям сбор будет компенсироваться. Ставка составит порядка 1% от стоимости продукции. Перечень товаров и порядок администрирования пока обсуждаются.

Представители деловых объединений подчеркивают необходимость четкого целевого использования средств, прозрачности механизма, а также учета текущей экономической ситуации.

Инициатива призвана решить проблему нехватки «длинных» денег для технологического развития в условиях санкций.

В новой геополитической реальности государство и бизнес в России все чаще выстраивают партнерские союзы. О том, как меняются роли компаний и государства, об импортозамещении и предиктивной логике в управлении — в интервью на ПМЭФ статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти ГМК «Норильский никель» Дмитрия Пристанскова «Газете.Ru».

Ранее Минпромторг заявил о нехватке денег для финансирования спроса на авто.

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