В России планируют ввести промышленный сбор для поддержки критически важных отраслей

Минпромторг разрабатывает механизм введения промышленного сбора для финансирования отраслевых фондов поддержки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Планируется, что сбор будет аналогичен утилизационному в автопроме, но с более широкой сферой применения. Средства направят на поддержку отечественных производителей электроники, микроэлектроники и других стратегических отраслей.

Платеж коснется как российских производителей, так и импортеров. Отечественным предприятиям сбор будет компенсироваться. Ставка составит порядка 1% от стоимости продукции. Перечень товаров и порядок администрирования пока обсуждаются.

Представители деловых объединений подчеркивают необходимость четкого целевого использования средств, прозрачности механизма, а также учета текущей экономической ситуации.

Инициатива призвана решить проблему нехватки «длинных» денег для технологического развития в условиях санкций.

В новой геополитической реальности государство и бизнес в России все чаще выстраивают партнерские союзы. О том, как меняются роли компаний и государства, об импортозамещении и предиктивной логике в управлении — в интервью на ПМЭФ статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти ГМК «Норильский никель» Дмитрия Пристанскова «Газете.Ru».

Ранее Минпромторг заявил о нехватке денег для финансирования спроса на авто.