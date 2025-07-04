В Британии установили неработающую дверь в палату лордов

Счетная палата британского парламента получила запрос о проведении проверки по факту установки новой входной двери в одну из частей здания Вестминстерского дворца. Об этом сообщает Sky News.

Автором запроса стал спикер верхней палаты парламента лорд Джон Макфолл. Он потребовал выяснить, почему цена на дверь выросла на 60% во время установки. Кроме того, его обеспокоил тот факт, что дверь стоимостью £9,6 млн не функционирует должным образом. Это в свою очередь приводит к дополнительным расходам в £2,5 тысячи в неделю.

Дверь установили во входе для членов палаты лордов в Вестминстерском дворце со стороны Старого дворцового двора. Изначально стоимость двери с установкой составляла £6,1 млн, но в итоге достигла почти £10 млн. Оказалось, что дверь открывается только по нажатию кнопки изнутри. Поэтому возле нее постоянно дежурит охрана, чтобы пропускать членов палаты лордов.

Комиссия палаты лордов не смогла выяснить, когда возникли проблемы — на этапе производства, транспортировки или установки. Также неясно, какие изменения нужно внести в конструкцию двери, чтобы она работала. Лорд Макфолл попросил Счетную палату оценить качество решений в проекте установки двери, выбор производителя и спецификаций.

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