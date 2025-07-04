Россияне рассказали о вредных привычках на работе

Почти 80% опрошенных сотрудников московских офисов испытывают угрызения совести из-за вредных привычек. Таковы результаты опроса, проведенного деловым кварталом «Сколково Парк» (есть у «Газеты.Ru»).

Главный офисный «грех» — малоподвижность: 55% респондентов признались, что редко встают из-за стола и часто сидят в неудобной позе. На втором месте — курение и откладывание дел: около трети сотрудников курят чаще, чем планировали, и регулярно прокрастинируют.

Среди других привычек: пропуски обедов и перерывов (25% опрошенных), злоупотребление кофе и энергетиками (20%), листание ленты и маркетплейсов (20%), вредные перекусы (16%) и сплетни с коллегами (14%). При этом только 35% участников опроса смогли справиться с этими привычками. У четверти попытки самоорганизации заканчиваются провалом.

Каждый второй респондент считает, что вредные привычки у офисных сотрудников формируются из-за неудобных и устаревших офисов. По мнению опрошенных, улучшить ситуацию могли бы новое освещение, комфортная мебель и зоны для активных перерывов. Каждый пятый опрошенный выступает за отказ от сладостей и за гибкий график. 18% винят в проблемах токсичную корпоративную культуру и видят выход только в увольнении.

Кроме избавления от вредных привычек, сотрудники ставят и позитивные цели: 51% хотят гулять и разминаться в течение дня, 43% — питаться лучше, 31% — найти баланс между работой и личной жизнью.

«Офисы, спроектированные без учета повседневных потребностей человека, подталкивают к нездоровому образу жизни. Сегодня это не просто место работы, а часть экосистемы, которая должна помогать людям чувствовать себя лучше и достигать большего», — отметила директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская.

В опросе приняли участие почти 1,5 тыс. россиян.

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