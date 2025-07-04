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Россияне перестают есть мучное и пить алкоголь перед отпуском

Более 50% опрошенных россиян отказываются от мучного перед отпуском
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Три четверти опрошенных россиян меняют свой рацион перед отпуском, чтобы быть в форме на пляже. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего россияне отказываются от мучного (51% опрошенных), сладкого (43%), снеков и фастфуда (41%), алкоголя (30% респондентов). Перед поездкой на отдых опрошенные стараются сделать акцент на овощах и зелени (27%), белковой пище (21%), а также низкокалорийных и обезжиренных продуктах (13%).

69% опрошенных сказали, что стараются сэкономить перед отпуском ради увеличения бюджета на путешествие, а стоимость продуктовой корзины меняется всего у половины респондентов (46%). Из них 19% считают, что питание перед поездкой становится дешевле, а 27% — дороже.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

По мнению врача-диетолога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяны Джутовой, летом организму человека сложнее переваривать тяжелую пищу, поскольку обмен веществ замедляется, аппетит снижается, а потребность в жидкости возрастает. Врач посоветовала россиянам перейти на более легкие продукты, устроив себе своего рода детокс. По словам Джутовой, детокс предполагает предполагает отказ от сахара, алкоголя, копченостей, фастфуда, насыщенных жиров и акцент на растительные продукты — салаты, тушеные и сырые овощи, ягоды, фрукты, умеренное потребление легких белков (рыба, курица, яйца, творог, бобовые), обильное питье.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году.

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