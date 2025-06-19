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Россиян заранее предупредили о новых правилах начисления пособий и отпускных

Юрист Соловьев: с сентября изменятся правила начисления пособий и отпускных
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Shutterstock

С 1 сентября для россиян изменятся правила расчета среднего заработка, что в том числе скажется на отпускных и выходных пособиях. О нововведениях рассказал «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, согласно постановлению правительства РФ от 24 мая, при определении среднего заработка будут учитываться только фактически отработанные дни.

«Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12», — привел пример юрист.

Он отметил, что это позволит получить объективный средний показатель, даже если работник работает по нестандартному графику. До сентября при расчете среднего заработка будут приниматься во внимание простои, отпуска по беременности и больничные листы. Однако с осени средний дневной заработок будет умножаться на количество дней отпуска по другому расчетному периоду, а при расчете выходного пособия — на среднее число рабочих дней в месяце.

Соловьев подчеркнул, что изменения коснутся всех участников трудовых отношений. Работодателям он посоветовал заблаговременно подкорректировать документацию и шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий.

В конце мая в Госдуму внесли законопроект, позволяющий обеспечить самозанятых женщин оплачиваемым больничным отпуском и пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет. Это позволит предоставить гарантии 2,4 млн россиянок до 35 лет, которые сейчас исключены из системы соцстрахования.

Ранее россиянам рассказали о секретах грамотного распределения семейного бюджета.

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