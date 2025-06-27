Центробанк РФ пригрозил принять меры из-за ситуации на рынке вкладов

Центральный банк РФ может принять меры, если финансовые организации будут использовать недобросовестные практики при оформлении вкладов для граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

В ЦБ заявили, что рекомендовали банкам честно информировать клиентов об условиях договора вкладов в дистанционных каналах. В регуляторе отметили, что следят за исполнением соответствующих рекомендаций, а по выявленным нарушениям ведут надзорное взаимодействие.

«Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», — сказано в сообщении.

На этой неделе финансист, инвестор и эксперт по защите капитала Иван Орлов рассказал, что в России с 1 июля предоставят возможность получающим от государства поддержку гражданам открывать для хранения средств специальные социальные вклады. По его словам, с помощью такого инструмента можно повысить свои доходы. Речь идет о сберегательном банковском продукте, который будет доступен на конкретных условиях, включая привязку к ключевой ставке и ограничение по сумме вклада.

Ранее в России сравнили выгоду от банковских вкладов и инвестиций в жилье.