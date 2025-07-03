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Стоимость биткоина превысила $110 тысяч

Binance: стоимость биткоина впервые с 11 июня превысила $110 тысяч
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Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стоимость биткоина впервые с 11 июня 2025 года превысила $110 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки Binance.

К 12:42 мск курс биткоина вырос на 2,35% и достиг уровня в $110,09 тыс. При этом уже спустя несколько минут курс валюты опустился до $109,962 тыс.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников заявил, что динамика курса биткоина криптовалюты будет определяться макростатистикой США.

По его словам, лето для курса биткоина считается периодом затишья, поэтому в ближайшие месяцы сезонность будет играть против крипторынка — начался самый слабый квартал для него. На горизонте ближайшей недели ожидается продолжение постепенного коррекционного движения в биткоине, не исключено снижение его курса и ниже $97,5 тыс.

2 июля биткоин стоил более $107,8 тыс., следует из данных Coindesk.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин верит, что биткоин достигнет $150 тыс. до конца года.

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