«Государство – это сильный партнер»: как бизнес и власть перестраиваются под новую реальность

В новой геополитической реальности государство и бизнес в России все чаще выстраивают партнерские союзы. О том, как меняются роли компаний и государства, об импортозамещении и предиктивной логике в управлении — в интервью на ПМЭФ статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти ГМК «Норильский никель» Дмитрия Пристанскова «Газете.Ru».

— В текущих условиях национальные юрисдикции становятся не просто регуляторами, но настоящими платформами для роста и развития бизнеса. В чем проявляется это явление?

— Сейчас ведомства стали работать не просто реактивно, а, я бы сказал, даже предиктивно, умея предсказывать и предотвращать последствия мировой политической и экономической турбулентности. Максимально быстро создаются комиссии, рабочие группы, оперативно принимаются решения, которые позволяют очень четко и правильно управлять ситуацией.

Устойчивость бизнеса во многом зависит от стабильности и прозрачности условий с горизонтом хотя бы 10 лет, и важно, чтобы государство было партнером — через инфраструктурную поддержку, подготовку кадров, поддержку экспорта. И для горнодобывающей отрасли это особенно актуально. Без этого всего невозможно обеспечить технологический суверенитет, к которому мы все хотим прийти.

— Новая геополитическая реальность сформировала понимание значимости комфортной национальной юрисдикции. Государство стало лучше реагировать на запросы бизнеса?

— Пандемия, санкционное давление, сбои в логистике, технологические ограничения с уходом зарубежных вендоров показали, что без быстрой гибкой реакции государства бизнесу сложнее удержаться на определенном уровне, а тем более расти.

Государство стало более чувствительно относиться к потребностям бизнеса.

Это и оперативное субсидирование, налоги и льготы, создание экспериментальных правовых режимов под конкретные виды технологий. Например, в марте 2022 года Евразийская экономическая комиссия приняла решение по обнулению ставки ввозной пошлины на стратегически важные товары и сырье.

— Насколько государство слышит голос бизнеса и учитывает его в своих решениях? Видите ли вы движение в сторону выработки согласованных позиций государства и бизнеса по значимым вопросам?

— Органы власти всех уровней — а мы работаем со всеми уровнями — стали гораздо внимательнее относиться к голосу бизнеса. Это, прежде всего, реакция на внешние вызовы. Бизнес стал чаще сейчас попадать на различные диалоговые площадки, быстрее стали корректироваться нормативные акты, появляется некая гибкость в регулировании, запускаются экспериментальные режимы.

Государство — это сильный партнер. Может быть, наш диалог еще не стал полностью равноправным, но он однозначно стал живее и ближе к реальной практике. Нас действительно готовы слушать — а нам есть что сказать.

— За последние несколько лет российская экономика под влиянием беспрецедентного количества санкций сильно изменилась. Насколько эффективно она смогла приспособиться к новым условиям?

— На наш взгляд, адаптация произошла быстрее, чем многие предполагали. Бизнес, и «Норильский никель» в том числе, начал переориентироваться на новые логистические маршруты. Мы нашли новых поставщиков, адаптировали продуктовую линейку, благодаря поддержке Минпромторга и Минцифры удалось ускорить разработку отечественных продуктов в сфере информационных технологий, стали иначе развиваться кооперационные связи.

Экономика не просто приспособилась, а перешла в новую фазу уже с совершенно новыми перспективами.

— В РФ созданы Индустриальные центры компетенций (ИЦК), построенные по принципу консорциумов, объединяющих отечественные компании. Насколько они оказались эффективны в решении задач импортозамещения и импортопережения?

— Это продуктивный инструмент и механизм импортозамещения, и наша компания была активно вовлечена в работу по созданию института ИЦК с самого начала. Наш блок информационных технологий вместе с бизнес-подразделениями провели большую работу на площадке двух ИЦК: «Металлургия» и «Экология».

ИЦК стали реальной площадкой для запуска отечественных программных решений и продуктов.

Недавно на крупнейшем российском ИТ-форуме ЦИПР представил разработки четырех IT-систем, включая одну из самых инновационных систем контроля выбросов «Аксиома», единственную в России, обладающую сертификатом средства измерения с искусственным интеллектом.

— В целом, если говорить об этих трендах, насколько бизнес разделяет приверженность курса на импортозамещение с учетом уже проделанной работы?

— Сейчас большинство компаний в России разделяет курс на импортозамещение – хотя бы потому, что альтернативы в текущих условиях нет. Многие уже прошли серьезную перестройку цепочек поставок.

Так, «Норникель» продолжает «Серную программу», одно из ключевых мероприятий нацпроекта «Чистый воздух», которое направлено на кардинальное снижение выбросов диоксида серы в селитебной зоне города Норильска. Это масштабный проект, в рамках которого реализована частичная реконфигурация металлургического производства, построены мощности по утилизации диоксида серы. При том, что компания изначально была ориентирована на использование преимущественно отечественной техники и технологий, были вынуждены заместить 132 позиции критически важного оборудования.

Мы достаточно критично оценили наш собственный потенциал и возможности наших дружественных производителей и в результате подписали ряд соглашений, например, в партнерстве с БЕЛАЗом в производстве подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. Кроме того, для замены утраченных деталей разработали и активно развиваем реверсивный инжиниринг, позволяющий сделать замену изделия без оригинальных чертежей. Мы стали одними из пионеров развития 3-D печати нестандартных деталей на крупных промышленных производствах.

По сути, сейчас импортозамещение — это основополагающая часть стратегического планирования промышленности, с чем власть и бизнес успешно справляются.