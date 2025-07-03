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В Госдуме отреагировали на падение средней ставки по вкладам в России

Депутат Кирьянов: банки продолжат снижать ставки по вкладам
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Снижение средней ставки по банковским вкладам в России вызвано общей тенденцией к снижению ключевой ставки ЦБ. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, передает Дума ТВ.

Кроме того, по его словам, влияние оказала и непредсказуемость краткосрочных депозитов. Депутат подчеркнул, что банки понижают доходность по вкладам для минимизации рисков, что неудивительно.

«И дальше будет ситуация именно так развиваться, поскольку сегодня идет процесс снижения ставки, предсказать его гарантированно никто не может, поскольку это оперативная модель, она не может быть предсказана, например, за год. И, соответственно, чтобы не нести дополнительные риски, банки будут на долгосрочные депозиты снижать ставку», — сказал Кирьянов.

Результаты исследования Frank Media до этого показали, что по итогам июня средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев в 20 крупнейших по объемам капитализации банках России опустилась ниже отметки в 18%. В результате этого средняя ставка по вкладам на срок шесть месяцев в топ-20 банках оказались ниже ключевой более чем на два процентных пункта (п.п.). Доходность по депозитам за отчетный период упала во всех исследуемых российских финансовых организациях.

Ранее была названа сумма дохода с вкладов, на которую начислят налог.

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