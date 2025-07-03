Эксперт: штрафы для водителей шумных мотоциклов не будут работать

Водители мотоциклов в России будут готовы заплатить штраф в 5 тыс. рублей за отсутствие глушителя. Россияне ездят без них ради собственной безопасности — шумный мотоцикл привлекает внимание на дороге, и меньше риска ДТП, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Возможно, увеличение штрафа напугает некоторых мотоциклистов, и они вернут глушители обратно. Но есть подозрение, что штрафы работать не будут. С мотоциклов (и не только в России) снимают глушители для личной безопасности. Это реально снижает число ДТП: видимость мотоциклов на дорогах очень плохая, и попасть в аварию легко, но если его слышно на сотни метров вокруг, то такой мотоцикл привлекает внимание водителей, и меньше шансов, что случайно его задавят. Условно говоря, водители мотоциклов будут готовы выложить эти 5 тыс. рублей ради сохранения собственной жизни. Они и так воспринимают дорогу как постоянную гонку на выживание», — отметил Селезнев.

Ко второму чтению в Госдуме штраф для водителей шумных автомобилей и мотоциклов собираются увеличить в 10 раз — до 5 тыс. рублей. В Москве сумма наказания может составить 30 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, почему решили повысить штрафы для водителей шумных мотоциклов и машин.