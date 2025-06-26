Врач назвал надежный показатель плохого сна

Сонливость и упадок сил после обеда часто свидетельствуют о недостаточном ночном отдыхе, даже если по утрам человек просыпается отдохнувшим. Об этом рассказал кардиолог Хосе Абельян в интервью испанскому изданию El Español.

«Если вы пообедали и после этого не чувствуете усталости или потребности в отдыхе, это значит, что вы хорошо выспались. В таком случае следует зафиксировать текущий график сна и бодрствования, придерживаясь его в дальнейшем», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что качество сна можно улучшить с помощью нескольких простых привычек. В частности, утренний солнечный свет помогает нормализовать работу биологических часов. Также перед сном важно избегать физических нагрузок и синего света от экранов. Кардиолог добавил, что для облегчения засыпания важно отказаться от позднего или обильного ужина Немаловажную роль играет и температура в спальне — она должна быть комфортной для засыпания.

Доктор Абельян также посоветовал не поддаваться желанию прилечь в течение дня, если человек не собирается засыпать.

«Принятие горизонтального положения в «неправильное» время может нарушать естественные ритмы сна», — заключил эксперт.

Ранее ученые выяснили, что один авокадо в день улучшает качество сна.