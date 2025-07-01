Россиянам назвали факторы, которые могут вызвать варикоз

Наследственность и лишний вес выступают одними из главных причин возникновения варикоза (венозной недостаточности). Об этом RuNews24.ru рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф и автор канала «Молекула здоровья» Виктория Сергеева.

По ее словам, недуг могут также спровоцировать беременность, гиподинамия, малое потребление воды, тяжелый физический труд или спорт, прием гормональных препаратов и злоупотребление горячими ваннами. Кроме того, к рискам она отнесла алкоголь, курение, ношение узкой одежды и неудобной обуви, а также стрессы и несбалансированный рацион.

«Если у вас более трех рисков, обратите внимание на профилактику, ведь нарушение венозного кровообращения неприятная и прогрессирующая болезнь. Профилактика варикоза — это питание, образ жизни и физическая нагрузка, недопущение дефицитов витаминов и минералов», — добавила Сергеева.

Врач-флеболог, сосудистый хирург Первого флебологического центра города Москвы Вадим Богачев до этого говорил, что первыми симптомами варикоза являются: снижение переносимости статических нагрузок и отеки ног в конце дня. Кроме того, по его словам, возможны глубокие отпечатки от носков или ремешков обуви, а также ассиметричный рисунок вен.

Ранее были названы симптомы варикоза, которые часто игнорируют.