Европа закачала рекордный за три года объем газа

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июне стала максимальной за последние три года. Это произошло из-за стремления европейских стран успеть заполнить к зиме свои ПХГ на 90%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, по данным агентства, закачка газа в европейские хранилища в июне составила 12,4 млрд кубометров, что стало рекордным, начиная с 2021 года. При этом отбор газа из ПХГ в июне составил 867 млн кубометров, что на 22% больше, чем в 2024 году.

ТАСС уточняет, что запасы газа в европейских хранилищах на 30 июня составили 58,9%, а это 9,3% ниже, чем в среднем за последние пять лет.

В конце июня стало известно, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen объявила о прекращении поставок российской нефти в Польшу, Литву и Чехию с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По мнению польского премьера, отказ от российской нефти является частью большого плана Польши сделать Европу менее зависимой от Москвы и укрепить энергетическую безопасность стран континента.

Ранее лава «Роснефти» прокомментировал планы ЕС по снижению потолка цен на нефть.