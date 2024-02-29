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В России стало больше груминг-салонов и котокафе

В России в два раза увеличилось число груминг-салонов

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Zhang Xiaoyu/Global Look Press

Количество салонов по уходу за животными в городах-миллионниках за последние пять лет выросло в два раза (+101%). В топ-5 городов по приросту вошли Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород, Пермь и Москва. Это показало исследование 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Число таких организаций, по данным геосервиса, в городах-миллионниках сейчас составляет 2 600 компаний. За последний год количество студий выросло на 14%.

Среди 16 городов с населением свыше 1 млн человек самые существенные изменения на рынке груминг-услуг — в Ростове-на-Дону — за год количество компаний в этой сфере увеличилось на 24% (в феврале там работает 88 организаций). В тройку миллионников с наибольшими темпами роста количества вошли Уфа (+22%, 82 организации) и Нижний Новгород (+20%, 54 студии). Лидером по количеству компаний, предоставляющих услуги по уходу за животными, ожидаемо является Москва — в столице сейчас работает около 800 груминг-студий, а прирост за год составил +16,5%. Медленнее всего растут такие компании в Казани — за год их стало больше на 6,5%. Отрицательная динамика наблюдается только в Волгограде — в этом городе за год число салонов снизилось почти на 4%.

Поиск на картах организаций, где можно придать лоск домашнему питомцу, за последний год увеличился на 21%. При этом увеличилось и количество запросов, связанных с поиском курсов подготовки специалистов по грумингу, по которому можно судить о востребованности услуг — за год такие компании стали искать чаще на 22%.

В 2024 году жители городов также стали искать котокафе на 70% чаще, чем искали пять лет назад. Количество таких заведений с 2019 года увеличилось вдвое, тем не менее их по-прежнему остается относительно немного. Так, в Москве работают 13 организаций, где можно выпить кофе в дружной кошачьей компании, в Санкт-Петербурге — 6, а в Новосибирске — 5. Всего в городах-миллионниках сейчас работает около 40 таких заведений.

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