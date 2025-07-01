Финансист оценил реальную стоимость пенсий россиян

Реальная стоимость пенсий (сумма пенсионных выплат с учетом покупательной способности, то есть того, сколько товаров и услуг на нее можно купить в текущих экономических условиях. — «Газета.Ru») по итогам 2025 года изменится незначительно по сравнению с текущими показателями. Выплаты в этом году были проиндексированы на 9,5%, что соответствует официальным темпам инфляции в России в настоящее время, сообщил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

«Учитывая сильные среднесрочные колебания курса рубля, в оценке реальной стоимости пенсий корректнее ориентироваться на инфляцию. В настоящее время официальные темпы годовой инфляции в РФ в годовом выражении замедлились до 9,5%. Величина различных видов пенсий (страховые, социальные, пенсии работающим пенсионерам) периодически индексируется. Например, страховые пенсии по старости были повышены на 7,3% с января 2025 года и на 2,2% с февраля 2025-го. Общая индексация с начала года составила 9,5%, что практически совпадает с текущей официальной оценкой инфляции. Таким образом, с формальной точки зрения реальная стоимость пенсий по итогам 2025 года изменится незначительно», — отметил Манжос.

Он также указал, что в периоды ускоренной инфляции рост реальных располагаемых доходов россиян обычно отстает от темпа роста цен.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет около 25 тыс. рублей.

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