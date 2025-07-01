Минпромторг предпримет меры, чтобы не допустить падения авторынка на 40%

Алиханов: Минпромторг стремится не допустить 40%-ного падения авторынка в 2025 году

Минпромторг разрабатывает меры поддержки автомобильной промышленности, чтобы избежать по итогам текущего года 40%-ного падения рынка. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в этом году автокредитование практически заморожено.

«Видим серьезное падение, минус 28%, но предпринимаем меры, которые нам позволят избежать планируемого, исходя из динамики, которую мы видим, 40%-ного падения. Есть предложения, как этого не допустить», — сказал Алиханов.

За пять месяцев текущего года продажи новых (до 3 лет) автомобилей в стране снизились на 28% г/г, до 506 514 машин, сообщал ранее Минпромторг. Рынок новых автомобилей российского производства превысил 277 тыс. штук (-10%). Объем рынка в сегменте легковых машин составил 437 099 штук (-26%), легких коммерческих автомобилей (LCV) - 41 677 штук (-17%), грузовых машин — 23 476 штук (-52%), в сегменте автобусов — 4262 единицы (-53%).

До этого сообщалось, что по итогам мая авторынок России опустился с пятого места на шестое в европейском лидерстве.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в Европе.