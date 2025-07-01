Стала известна прибыль российского порта, который хочет купить Иран

Астраханский порт, на который претендует компания из Ирана, за последние четыре года увеличил выручку в 6,5 раза — до 969 млн рублей, стоимость организации оценивается в 1,2 млрд рублей. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«ПАО «Астраханский порт», которое планирует полностью выкупить иранская компания Nasim Bahr Kish, выручило в 2024 году 969 млн рублей. Оборот компании непрерывно рос с 2021 года (2021 год — 150 млн рублей; 2022 год — 251 млн рублей; 2023 год — 584 млн рублей). Прибыль «Астраханского порта» в 2024 году составила 208 млн рублей, что на 377% больше, чем в 2023 году (44 млн рублей). Стоимость организации по методу чистых активов по итогам 2024 года составила 1,2 млрд рублей», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что ПАО «Астраханский порт» было зарегистрировано в 1998 году, у организации есть дочерняя компания — ООО «Астрапорт Шиппинг», основная деятельность которой — «перевозка грузов морскими судами заграничного плавания». По итогам прошлого года фирма «Астрапорт Шиппинг» выручила 252 млн руб., убыток составил 157 млн.

1 июля «Коммерсантъ» сообщил, что иранская компания Nasim Bahr Kish, контролирующая более 53% астраханского порта, направила остальным акционерам предложение о выкупе их долей. Организация готова приобрести 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций ПАО «Астраханский порт». Цена составляет 37,8 тыс. руб. за бумагу, что означает возможный объем сделки на уровне 437,5 млн руб.

На конец 2024 года вторым крупнейшим владельцем пакета акций порта было российское государство (25,5%). В декабре 2024 года указом президента этот пакет был передан «Ростеху». Среди других миноритариев значатся кипрская Volga-Vaster-West Ltd (3,33%), иранская Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand (1,52%) и Tamalaris Consolidated Limited (1,82%), ассоциированная с иранской судоходной корпорацией IRISL. В самой Nasim Bahr Kish по 33% акций принадлежат гражданам Ирана Зибе Шафегату, Мохсену Асгари и Мохсену Долатабади.

Подробнее об астраханском порте и сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране.