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Астраханский порт может стать иранским. Компания Nasim Bahr Kish хочет выкупить его полностью

Иранская компания Nasim Bahr Kish хочет полностью выкупить Астраханский порт
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Вид на территорию астраханского торгового порта

Эрик Романенко/ТАСС
Иранская компания Nasim Bahr Kish, контролирующая более 53% Астраханского порта, направила остальным акционерам предложение о выкупе их долей. Сделка может привести к полной консолидации актива и, как считают эксперты, открыть путь к долгосрочным инвестициям в логистический узел, через который проходит торговля между Россией и Ираном.

Nasim Bahr Kish предложила выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций ПАО «Астраханский порт». Цена составляет 37,8 тыс. руб. за бумагу, что означает возможный объем сделки на уровне 437,5 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

На конец 2024 года вторым крупнейшим владельцем пакета акций порта было российское государство (25,5%). В декабре 2024 года указом президента этот пакет был передан «Ростеху». Среди других миноритариев значатся кипрская Volga-Vaster-West Ltd (3,33%), иранская Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand (1,52%) и Tamalaris Consolidated Limited (1,82%), ассоциированная с иранской судоходной корпорацией IRISL. В самой Nasim Bahr Kish по 33% акций принадлежат гражданам Ирана Зибе Шафегату, Мохсену Асгари и Мохсену Долатабади.

Порт как часть ключевого маршрута

Астраханский порт играет важную роль в международном транспортном коридоре «Север—Юг». По данным губернатора Игоря Бабушкина, более 90% грузов, проходящих через воднотранспортный узел региона, направляются в Иран или следуют оттуда.

В 2024 году грузооборот порта вырос на 21,6%, достигнув 947,3 тыс. тонн.

Основные экспортные позиции — лесоматериалы, зерно и растительное масло.

С 2023 года порт формирует собственный флот.

Советник президента России Игорь Левитин говорил на ПМЭФ в прошлом месяце, что коридор «Север—Юг» остается для России одним из приоритетных направлений.

Правовые аспекты

Как поясняет старший партнер Nordic Star Андрей Гусев, с формальной точки зрения Nasim Bahr Kish уже обладает мажоритарным контролем и не обязана делать обязательную оферту. Однако предложение может быть частью стратегии по консолидации управления и устранению блокирующего влияния миноритариев. Кроме того, оно может закрыть юридические риски, связанные с предыдущими транзакциями, и подготовить почву для принудительного выкупа в случае достижения 95%.

По словам юриста Forward Legal Максима Игнатова, мажоритарный акционер вправе добровольно инициировать оферту на условиях, аналогичных обязательной. Это позволяет более гибко подходить к переговорам и выкупать акции на выгодных условиях.

По оценке экспертов, возможным триггером предложения могла стать смена конечных бенефициаров или внутренняя реструктуризация группы.

Срок рассмотрения оферты составляет 70 дней.

В 2017 году Росимущество пыталось реализовать принадлежащий ему пакет акций (25,5%) через торги по стартовой цене 105,75 млн руб., однако покупателей не нашлось.

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