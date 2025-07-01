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Инвесторы массово подают иски о разблокировке активов

«Известия»: в июне произошел всплеск количества исков о разблокировке активов
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Shutterstock

В июне наблюдается резкий рост количества исковых заявлений, поданных в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear. Об этом сообщают «Известия».

С начала июня в суд обратились 14 инвесторов, включая один коллективный иск, объединивший жалобы 12 человек, и два индивидуальных иска. Это один из самых масштабных всплесков исковой активности с момента введения санкций.

«Действительно, приток истцов наблюдается с начала года, после того как Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск частного инвестора. Euroclear был обязан выплатить ему более $9 млн, включая сумму утраченных активов и невыплаченных дивидендов», — подтвердили тенденцию в юридическом сервисе Razmorozka.com. Суд пришел к выводу, что у Euroclear не было законных оснований для блокировки счетов истца. Однако инвестор до сих пор не получил выплату. Бельгийский депозитарий намерен обжаловать это решение, однако шансы на успех в российской юрисдикции у него невелики.

Отмечается, что в 2022 году многие российские инвесторы, вкладывавшиеся в иностранные ценные бумаги, лишились к ним доступа после введения санкций против российских банков и Национального расчетного депозитария (НРД). Через суд они добиваются компенсации убытков, возникших в результате заморозки их активов.

30 июня страны Евросоюза еще на полгода продлили экономические санкции, введенные против России.

Ранее в США рассказали, что Трамп думает о новых санкциях против России.

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