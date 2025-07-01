Эксперт убедился, что Ozon списывает с селлеров до 90% от суммы проданных товаров

Эксперт по алкоголю Шапкин заявил, что Ozon списал с него 90% от суммы проданных книг

Ozon списывает с селлеров до 90% от стоимости проданных на маркетплейсе товаров. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, который убедился в этом на собственном опыте.

«Наслышавшись про проблемы селлеров с Ozon, провел эксперимент. Разместил на продажу на маркетплейсе новые книги, которые давно хранились. Завел кабинет селлера. Результат превзошел все ожидания. Ozon списал c меня 90% от суммы продаж за месяц. Остаток денег маркетплейс выплатит в течение 30 дней. Все акции и услуги по продвижению, отзывы за баллы и другие дополнительные услуги в личном кабинете селлера у меня отключены, что несколько раз подтверждала служба поддержки Ozon. Скриншот из личного кабинета это подтверждает. Деньги за «продвижение» продолжают ежедневно списываться. Фактически Ozon помогает предпринимателям легко избавиться от денег и лишних запасов товара за 10% от стоимости. На место выбывших селлеров приходят новые предприниматели-оптимисты. Отличная бизнес-модель», — рассказал Шапкин.

По информации из открытых источников в сети интернет, продавцы на Ozon жалуются на высокие комиссии и расходы на возвраты, задержки выплат, техническую поддержку, жесткие требования к оформлению карточек, проблемы с международной торговлей и контроль за накрутками — так называемыми самовыкупами и фейковыми отзывами.

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