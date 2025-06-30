Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

На этой неделе курс доллара составит 78—80 рублей, евро — 90,5—92,5 рубля, юаня — 10,80—11,20 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Дальнейшее укрепление рубля маловероятно на первой неделе июля в связи с рядом факторов. Завершение налогового периода в конце июня уходит из факторов его поддержки. Но при этом, с другой стороны, ослабление доллара США по отношению к ключевым мировым валютам, наоборот, играет на стороне курса рубля. Кроме того, поддержку национальной валюте оказывает позитивная риторика властей о сохранении макроэкономической стабильности и устойчивости бюджета за счет роста ненефтегазовых доходов, которая помогает национальной валюте чувствовать себя увереннее», — отметил Тимошенко.

По его словам, при этом сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики ЦБ на фоне замедления инфляции играют не в пользу рубля. Тимошенко добавил, что быстрого снижения ключевой ставки ожидать не стоит — это будет мягкое, очень постепенное движение вниз. Таким образом, экономика будет жить при высокой ставке еще достаточно длительное время, уверен финансист.

Он заключил, что поддержку национальной валюте могут оказать нефтяные цены, которые растут из-за ситуации на геополитической арене. Однако после достижения перемирия между Израилем и Ираном нефтяные котировки быстро снизились.

30 июня курс доллара к 12:00 мск составил 78,5 рубля, евро — 92 рубля, юаня — 10,94 рубля.

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