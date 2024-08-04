В Британии пенсионеры оказались на грани бедности из-за решения правительства

Десятки тысяч британских пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства резко сократить выплаты на зимнее топливо. Об этом свидетельствуют результаты анализа, который приводит The Guardian.

Издание отмечает, что канцлер казначейства страны Рейчел Ривз решила ввести проверку нуждаемости в льготах. Результатом стало сокращение числа граждан, имеющих право на пособия. При этом Ривз отметила, что это было трудное, но необходимое решение, так как Консервативная партия Британии оставила необеспеченных обязательств на сумму в 22 млрд.

Согласно анализу Policy in Practice, компании по аналитике социальной политики, около 130 тысяч человек в Великобритании не получат зимние топливные выплаты из-за превышения необходимого для этого показателя дохода.

До этого Ривз оценила экономическую ситуацию в королевстве как одну из самых сложных с момента окончания Второй мировой войны.

Ранее в ЕС заявили о риске стать зависимыми от газа из России.