Стало известно, во сколько обойдется индексация цен на газ для российской промышленности

Решение правительства об индексации тарифов на газ для промышленности на 10% может привести к дополнительным расходам для крупных предприятий примерно на 85 млрд рублей в год. Об этом стало известно из письма «Сообщества потребителей энергии» на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет «Коммерсантъ».

Инициатором повышения выступил «Газпром». Компания пытается компенсировать потери от снижения поставок газа в Европу из-за санкций. Работу над этим вопросом поручил президент Владимир Путин еще в январе.

Планируется, что в первом и четвертом кварталах года для всех потребителей, кроме населения, будет применяться повышающий коэффициент 1,1.

Авторы обращения считают, что это решение улучшит положение «Газпрома», но в то же время может снизить налоговые поступления, ускорить инфляцию и уменьшить инвестиции со стороны бизнеса.

В «Совете производителей энергии», представляющем интересы электростанций, признали, что без повышения цен на электроэнергию и теплоэнергию обойтись не получится. Ожидается, что стоимость тепла, поступающего от источников, вырастет на 3–7,9% — в зависимости от доли газа в топливной смеси.

«Газета.Ru» писала, что с 1 июля для потребителей отопление может подорожать уже в этом году на 2,8–5%, а с июля 2026 года — на 15–20%. Производители предупредили, что рост оптовых цен напрямую влияет на конечные тарифы для населения и бизнеса, особенно в регионах. Удорожание топлива увеличивает расходы на тепло и прочие ресурсоемкие услуги.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина снова поставила себе задачу по инфляции на следующий год.