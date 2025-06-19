Набиуллина снова поставила себе задачу по инфляции на следующий год

Набиуллина поставила себе задачу вернуть инфляцию к 4% в 2026 году

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу вернуть инфляцию к 4% на 2026 год. Об этом председатель регулятора заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Проблемы в реализации [цели вернуть инфляцию к 4%], не повод поменять цель. К следующему форуму [ПМЭФ-2026] инфляция должна быть 4%», — подчеркнула глава ЦБ.

В ходе ПМЭФ-2025 Набиуллина обещала, что Банк России будет проявлять настойчивость в выполнении этой задачи. Глава регулятора пояснила, что такой уровень инфляции необходим для сохранения покупательной способности доходов россиян и обеспечения устойчивости планирования.

Задачу вернуть инфляцию к 4% на ПМЭФ-2025 Набиуллина поставила себе в прошлом году — тоже на ПМЭФ. Говоря об этом KPI, глава ЦБ подчеркнула, что прошлую задачу она выполнила.

Банк России не может добиться достижения инфляцией уровня в 4% последние пять лет. Согласно данным Минэкономразвития, с 3 по 6 июня годовая инфляция в России достигла 9,71% по сравнению с 9,66% неделей ранее.

Ранее ЦБ обещал снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции.