Минфин и Сбер будут совместно развивать искусственный интеллект

Степень зрелости AI-технологий позволяет достигать более высоких уровней автоматизации, способных повысить качество госуправления, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках подписания соглашения Сбера и Минфина России о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

Документ со стороны Минфина России подписал министр финансов РФ Антон Силуанов.

В рамках соглашения стороны будут проводить совместные исследования в сфере управления бюджетным процессом и заниматься внедрением мультиагентную систему на базе GigaChat.

«Наша модель GigaChat уже интегрирована в бюджетный процесс и хорошо показала себя. При активном участии наших коллег в развитии модели мы рассчитываем, что до конца года GigaChat достигнет 80% точности анализа бюджетных расходов», — сказал Греф.

Как отметил Силуанов, пилотная модель агента позволила сократить нагрузку на сотрудников Минфина в ряде случаев до 70%.

«Искусственный интеллект ускорит бюджетные согласования, автоматизирует подготовку и проверку данных. Это поможет пересмотреть рутинные процессы», — сказал Силуанов.