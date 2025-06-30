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Производитель назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Владелец «Коломенского» Тулупов назвал главный риск регулирования цен на хлеб
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Shutterstock

Введение в России прямого регулирования цен на хлебобулочные изделия может привести к банкротству производителей и исчезновению из продажи отдельных видов продукции. Об этом заявил владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов в интервью РБК.

Он рассказал, что маржинальность (показатель, который показывает долю прибыли в выручке компании) у производителей хлеба невысокая, в отличие от наценки продуктовых сетей. При этом Тулупов считает это нормальным, так как магазины являются их клиентами и должны зарабатывать.

По его мнению, введение прямого регулирования цен маловероятно. Однако если это произойдет и маржа снизится на единицы процентов, они «что-то зарабатывать, совсем мало», но будут, а другие «просто разорятся», заявил владелец «Коломенского».

«Кому нужно, чтобы разорились производители? Будет ли это лучше с точки зрения снабжения населения хлебом? Наверное, нет», — сказал он, добавив, что чрезмерное регулирование несет риски и для ассортимента.

В мае в Госдуме заявили, что власти не готовы ужесточать регулирование цен на лекарства.

Ранее депутат предложил исключить мясо на кости и круассаны из числа социально значимых.

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