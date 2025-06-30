Мошенники нашли новый способ кражи денег россиян

Интернет-мошенники осваивают новую схему — для маскировки перевода похищенных денег они стали использовать аккаунты россиян на сайтах легальных букмекерских компаний. Об этом сообщают эксперты по кибербезопасности и представители отрасли, опрошенные газетой «Ведомости».

Схема работает следующим образом: после регистрации пользователя в Центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), злоумышленники получают доступ к его аккаунту у букмекера и используют его как транзитный кошелек. Цель — не выигрыш на ставках, а создание видимости легальных операций. Вместо банковских карт дропперов, которые раньше использовались для перевода украденных средств, теперь применяются электронные кошельки, оформленные на россиян в системах легальных беттинговых компаний.

В BetBoom подтвердили возможность подобных схем, но заявили, что благодаря многоступенчатой системе мониторинга и повторной верификации большинство подозрительных аккаунтов оперативно блокируются. Компания также взаимодействует с контролирующими и правоохранительными органами.

Тем не менее схема вызывает обеспокоенность. По словам начальника управления безопасности ВТБ Дмитрия Ревякина, использование платформ букмекеров для обналичивания пока не приобрело массового характера, однако мошенники «ищут любые лазейки». В частности, они продолжают звонить под видом сотрудников различных организаций и под разными предлогами выманивают у жертв коды из СМС — в том числе якобы от букмекерских сервисов.

Ситуация обострилась на фоне вступивших в силу 18 июня поправок в статью 187 Уголовного кодекса РФ. Теперь предоставление доступа к банковским реквизитам или электронным кошелькам может квалифицироваться как уголовное преступление. Санкции — до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

По данным ВТБ, только за первые пять месяцев 2025 года банк выявил более 64 тыс. дропперов и заблокировал более 1 млрд рублей похищенных средств. С начала 2023 года таких случаев было уже около 260 тыс., общий объем заблокированных транзакций — 3,6 млрд рублей.

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