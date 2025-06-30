Россиян предупредили о подорожании ритуальных услуг

Услуги похоронных компаний подорожают на 8—10% в годовом выражении в июле — декабре, спрогнозировал для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Рекордная выручка похоронных компаний России в 40 млрд рублей за первое полугодие 2025 года (+12,7% в годовом выражении) является отражением объективных факторов. Ожидается, что во второй половине года тенденция роста может сохранится, хотя его темпы могут несколько замедлиться, до уровня примерно +8—10% г/г. Ключевыми драйверами остаются старение населения и общая инфляционная среда, влияющая на стоимость топлива, материалов и труда. По итогам всего 2025 года выручка отрасли может приблизиться к 80—90 млрд рублей. Регионы-лидеры (Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область), вероятно, сохранят высокие показатели, но рост может наблюдаться и в других субъектах РФ», — отметил Мосягин.

По его мнению, прямое администрирование цен на услуги похоронных компаний станет неэффективной и потенциально рискованной мерой — оно может спровоцировать ухудшение качества услуг, развитие теневого рынка, дефицит предложения (особенно в удаленных районах) и появление «серых» схем оплаты. Гораздо более действенными мерами эксперт назвал жесткое обеспечение прозрачности ценообразования (обязательные полные прейскуранты онлайн и в офисах), контроль за обоснованностью затрат и прибыли со стороны Федеральной антимонопольной службы для предотвращения злоупотреблений, усиление адресной господдержки для социально уязвимых категорий граждан на покрытие ритуальных расходов, а также стимулирование здоровой конкуренции на рынке.

Ранее в России появилась услуга по инсценировке собственных похорон.