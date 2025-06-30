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Россияне уверены, что с 1 июля будет сложнее получить ипотеку

Почти 40% опрошенных россиян ожидают, что с 1 июля будет сложнее взять ипотеку
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Почти 40% опрошенных россиян считают, что с 1 июля получить ипотеку будет сложнее из-за новых требований ЦБ. Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

24,1% респондентов полагают, что новые ограничения не усложнят выдачу ипотеки. Остальные 36,5% затруднились с ответом.

С 1 июля ЦБ вводит прямые количественные ограничения выдачи ипотечных кредитов в привязке к уровню долговой нагрузки заемщиков (свыше 50%) и размеру первоначального взноса (менее 20%). Также вводятся ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком 30 лет и более. Доля выдач ипотеки таким заемщикам в общем объеме предоставленных жилищных займов банками с универсальной лицензией не должна будет превышать 2%. Ранее ЦБ ввел аналогичные ограничения по необеспеченным потребительским займам.

О том, что им хорошо известно о готовящихся регуляторных ограничениях по ипотеке, сообщили 32,5% респондентов. Еще 24,8% слышали о них в общих чертах. Остальные суммарно 42,7% не слышали о них или затруднились с ответом.

При этом на вопрос о том, сталкивались ли они с отказами по необеспеченным потребительским кредитам (потребкредит, кредитная карта, микрозаймы) в 2025 году, утвердительно ответили 77,2% респондентов. Не получали отказов 18,9%. Остальные 3,9% затруднились с ответом. Среди столкнувшихся с отказами 91,7% указали, что для них остались неизвестны причины отрицательного решения кредитора. Были в курсе причины или затруднились с ответом остальные суммарно 8,3%.

«Гарантированно действенных рекомендаций для одобрения ипотеки, особенно в условиях ужесточающейся кредитной политики, нет. Но можно подготовиться заранее и повысить свои шансы: например, до подачи заявки имеет смысл закрыть часть имеющихся кредитов для снижения долговой нагрузки, позаботиться о документально подтвержденном «белом» доходе (чем выше, тем лучше), рассмотреть возможность привлечения созаемщика с качественным риск-профилем», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, стоит ли брать кредит под залог квартиры.

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