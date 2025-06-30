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Россияне смирились с квартирами на первом этаже и без балкона

«ФЛИП»: доля опрошенных россиян, пугающихся квартир на первом этаже, упала вдвое
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Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Россияне пересмотрели свой подход к некоторым стоп-факторам при покупке жилья. Первый этаж ранее отпугивал 47% опрошенных россиян, теперь эта доля сократилась до 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией «ФЛИП» (есть у «Газеты.Ru»).

Раньше квартиру без балкона были не готовы рассматривать 42% респондентов, сейчас таковых не более 18%. Близость стройки раньше останавливала 31% россиян, сейчас таких всего 15%.

Опрошенные в среднем мечтают о двух- или трехкомнатной квартире площадью 50–60 квадратных метров, расположенной в зеленом районе, с хорошей транспортной доступностью, на четвертом-шестом этаже. По мнению респондентов, в квартире не должно быть проходных комнат, при этом желаемый ими размер кухни составляет минимум 10 квадратных метров. Стоимость идеального жилья должна составлять для Москвы не более 10 миллионов рублей, а в регионах — не более 6 млн рублей, заключили респонденты.

Подавляющее большинство (82%) респондентов никогда не стали бы покупать квартиру с уже имеющимися собственниками долей в ней. Опрошенные пояснили, что в таком случае нет ясности, кто будет соседом по квартире, также подобные сделки происходят из-за конфликта интересов двух сторон, что не добавляет уверенности. Как правило, подобную недвижимость рассматривают лишь те, кому важна регистрация и прописка в определенном регионе, рассказали респонденты.

67% категорически не готовы приобретать аварийное жилье, а 54% — жилье в домах с асоциальными личностями. Сомнительные документы остановят от покупки 52% россиян. По словам опрошенных, к сомнительным нюансам относятся многократная срочная продажа квартиры на протяжении последних двух лет, ошибки в документах в части долей и собственности, поддельные документы или их отсутствие. 

В опросе приняли участие почти 3 тыс. россиян.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев допустил, что россияне будут арендовать жилье всю жизнь, и владение недвижимостью — уходящий тренд.

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