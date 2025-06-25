Россияне, скорее всего, будут арендовать квартиры всю жизнь

Владение недвижимостью — уходящий тренд, и молодые россияне с большой долей вероятности будут арендовать квартиры всю жизнь. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Опыт развитых стран, прежде всего европейских, показывает, что владение собственностью — это уходящий тренд. До половины и более жителей крупных городов в западных странах арендуют на протяжении всей жизни. Высокая доля владельцев жилья — это наследие советской распределительной модели, где квартиры и дома не покупались, а были получены от государства и потом этот жилой фонд передавался по наследству следующим поколениям. Чем дольше мы живем при рынке, тем большая доля людей выпадает из этой старой схемы: квартир в семье часто меньше, чем наследников, само жилье ветшает, а молодые не хотят жить там, где жили их бабушки и дедушки, часто переезжают. Этот тренд, скорее всего, будет усиливаться», — подчеркнул Селезнев.

По его мнению, бороться с трендом бессмысленно — любые большие строительные программы во всех странах в итоге заканчиваются тем, что следующие поколения хотят другое жилье и в другом месте. Эксперт уточнил, что тенденция фиксируется в бывших странах соцлагеря, на Балканах, на юге Евросоюза: востребованное современное жилье недоступно молодым семьям, а старые дома пустуют или заселяются мигрантами из бедных стран. Финансист подчеркнул, что в западных и северных странах все это происходит уже не один десяток лет.

«Стран с доступным жильем не так много, и они по структуре экономики, архитектуре городов очень сильно отличаются от России. Прежде всего это США и Канада, где специалист со средней зарплатой, даже молодой, реально может выкупить жилье за 3-7 лет. Но для этого нужны: огромные пригороды (большой разброс застройки), развитая сеть автодорог, конкурентный рынок труда, низкие ставки (резервная валюта). Эта модель не работает даже в Европе. Россия в еще более сложном положении. В наших многоэтажках доступного жилья не будет никогда. Слишком велик спрос на каждый квадратный метр города», — заключил Селезнев.

Ранее были названы города с подешевевшими съемными квартирами.