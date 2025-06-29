В Госдуме назвали самые надежные вложения в РФ

Банковские депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ) являются самыми надежными вложениями в России. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставках», — сказал депутат.

Аксаков добавил, что более высокую доходность могут обеспечить акции российских компаний. По словам парламентария, сейчас они недооценены из-за санкционных рисков.

10 июня эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что после снижения ключевой ставки наиболее выгодными способами сохранения сбережений россиян остаются накопительные счета и краткосрочные вклады. По его словам, понижение ключевой ставки до 20% не сделало вклады существенно менее привлекательным способом сбережений.

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