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В Госдуме назвали самые надежные вложения в РФ

Депутат Аксаков: банковские депозиты и ОФЗ являются самыми надежными вложениями
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«Газета.Ru»

Банковские депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ) являются самыми надежными вложениями в России. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставках», — сказал депутат.

Аксаков добавил, что более высокую доходность могут обеспечить акции российских компаний. По словам парламентария, сейчас они недооценены из-за санкционных рисков.

10 июня эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что после снижения ключевой ставки наиболее выгодными способами сохранения сбережений россиян остаются накопительные счета и краткосрочные вклады. По его словам, понижение ключевой ставки до 20% не сделало вклады существенно менее привлекательным способом сбережений.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли вкладывать деньги в золото.

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