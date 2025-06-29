В России будет продаваться одежда под брендом «Аурус», уже разработаны линейки женской и мужской коллекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве подчеркнули, что рынок трикотажа и вязаных изделий из кашемира в стране на сегодняшний день активно развивается, появляется много новых организаций. Так, осенью прошлого года была создана компания «Аурус кашемир» для производства и реализации одежды под брендом «Аурус».

«Разработаны линейки женской и мужской коллекции, которые поступят в продажу в соответствии со стратегией продвижения бренда», — сказали в пресс-службе министерства.

До этого сообщалось, что российские бренды Befree, Lime и 12Storeez оказались в топе продаж среди одежды на «Авито». Абсолютным лидером продаж среди российских марок одежды на «Авито» весной стал бренд Lime (26% от общего объема продаж популярных российских брендов на онлайн-платформе). Вторым по популярности стал Befree (15%). Третье место среди российских брендов занял 12Storeez (14%). Четверку замкнули O'Stin и Zarina (по 13%).

Ранее Мантуров заявил, что при выборе одежды поддерживает российские бренды.