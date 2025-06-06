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Российские бренды оказались в топе продаж среди одежды на «Авито»

«Авито»: российские бренды одежды стали покупать на 22% чаще
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Российские бренды Befree, Lime и 12Storeez оказались в топе продаж среди одежды на «Авито», сообщили аналитики онлайн-платформы.

Также одежду от российских брендов стали покупать на «Авито» в 2025 году на 22% чаще, чем весной 2024 года. Аналитики «Авито» считают, что в июне рост продаж продолжится, так как Befree проведет на онлайн-платформе свою первую масштабную распродажу со скидками 60% на всю одежду летнего гардероба.

Абсолютным лидером продаж среди российских марок одежды на «Авито» весной стал бренд Lime (26% от общего объема продаж популярных российских брендов на онлайн-платформе). Вторым по популярности стал Befree (15%). Третье место среди российских брендов занял 12Storeez (14%). Четверку замкнули O'Stin и Zarina (по 13%).

Что касается роста продаж за год, самым популярным российским брендом на «Авито» стал Lime (с марта по май 2025 года покупки выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Второе место занял Gloria Jeans (рост на 32%), третьим стал Zarina (+25%), далее следует Befree (рост на 20%), а замкнул пятерку O'Stin (+16%).

Аналитики «Авито» отметили, что в преддверии лета продажи женских юбок на платформе выросли на 32% по сравнению с зимним сезоном. У россиянок особенно популярными оказались модели годе максимальной длины из джинсовой ткани и удлиненные фасоны льняных изделий.

Также на платформе на 11% выросли продажи женских платьев. Россиянки стали чаще приобретать яркие сарафаны с цветочным принтом и модели из хлопка свободного кроя.

Среди мужчин в преддверии лета продажи шорт на «Авито» выросли в 3 раза по сравнению с зимним периодом. Также на платформе стали чаще покупать хлопковые и джинсовые брюки карго и брюки-парашюты.

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