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Южная Корея сократила закупки российских морепродуктов

Южная Корея в мае сократила закупки российских морепродуктов до минимума за год
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Depositphotos

Сеул в мае сократил покупки морепродуктов у Москвы до минимальных за год значений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статслужбы Южной Кореи.

По итогам мая 2025 года импорт Южной Кореей морепродуктов из РФ составил без малого $65 млн. Закупки уменьшили на 23%, это наименьший показатель с июня прошлого года. При этом в годовом выражении произошел прирост на 15,3%.

Самыми востребованными у корейцев в мае стали российские крабы — их было импортировано на $31,8 млн. Россия остается вторым из главных поставщиком морепродуктов в Южную Корею, первое место остается за Китаем.

До этого сообщалось, что Южная Корея по итогам 2024 года купила у России ячменя на рекордные $3,8 млн. За отчетный период Россия продала Южной Корее 15,2 тысячи тонн ячменя. Доходы от продаж у российских экспортеров выросли в 130 раз. Так, в 2023 году поставки российского ячменя в азиатскую страну оценивался примерно в $29 тысяч за 92 тонны.

Ранее Россия на треть сократила импорт морепродуктов из Индии.

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