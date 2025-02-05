Южная Корея нарастила импорт неожиданного российского товара в 130 раз

Экспорт российского ячменя в Южную Корею вырос до $3,8 млн в 2024 году

Южная Корея по итогам 2024 года купила у России ячменя на рекордные $3,8 млн долларов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

За отчетный период Россия продала Южной Корее 15,2 тысячи тонн ячменя. Доходы от продаж у российских экспортеров выросли в 130 раз. Так, в 2023 году поставки российского ячменя в азиатскую страну оценивался примерно в $29 тысяч за 92 тонны. Поставки в 2024 году оказались максимальными за все время ведения двусторонней торговой статистики.

В структуре поставок этого продукта Россия поднялась с пятого на второе место. Лидером по экспорту ячменя в Южную Корею является Австралия ($20,1 млн). Тройку лидеров замкнули Соединенные Штаты с результатом в $3,6 млн.

В первой половине декабря ТАСС написал, что Республика Корея в октябре приобрела российского алюминия на $96,5 млн, что стало максимальным значением за месяц с июня 2012 года. В июне 2012 года Сеул импортировал алюминия из России на $117 млн.

Ранее сообщалось, что Южная Корея нарастила объем закупок одного российского товара.