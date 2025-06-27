Россияне верят в «счастливую ручку» и «беременное кресло» на работе

Только 7% опрошенных россиян суеверны на работе. Но более трети не сели бы на «то самое кресло, после которого увольняют». Таковы результаты опроса, проведенного Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее безобидной приметой остается «счастливая ручка» для подписания важных документов — в нее верят 33% опрошенных. Лишь 9% сотрудников признаются, что испытывают тревогу в пятницу 13-го, а подавляющее большинство не придает этой дате значения.

Свое место в офисной культуре нашли и растения. Так, 11,5% респондентов убеждены, что кактус «забирает негатив», особенно если поставить его напротив начальника или собственного экрана. Еще 3% надеются на магические свойства «денежного дерева». Остальные относятся к зелени скорее как к декору — с долей иронии: «если бы кактусы решали проблемы, в офисах давно были бы пустыни».

Среди более редких, но ярких примет в ответах опрошенных встречаются: «первый клиент-мужчина — к прибыли», «свист в офисе — к убыткам», и трогательная традиция — «беременное кресло», на которое садятся те, кто мечтает о декрете. Также 15% сотрудников перед важными встречами приносят на работу сладости.

«Сегодня офис — это часть корпоративной культуры и один из ключевых факторов для соискателей. Особенно для поколения 25–35-летних важно, чтобы рабочая среда была не только удобной, но и «чувствовалась правильно» — с точки зрения атмосферы, энергии, даже мелочей. И тут как раз проявляются всякие ритуалы, приметы и привычки. Это не столько суеверие, сколько попытка встроить в офисную жизнь что-то личное и живое», — отметила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

По ее словам, большинство опрошенных относятся ко всему этому с юмором, но находят в суевериях что-то милое — как в укоренившейся привычке стучать по дереву, «чтобы не сглазить».

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян.

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