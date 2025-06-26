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Многодетных россиян хотят подтолкнуть к запуску своего бизнеса

Депутат Лантратова призвала создать программу поддержки многодетных бизнесменов
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Depositphotos

В России необходимо разработать программу поддержки многодетных семей, которая будет стимулировать их к предпринимательской деятельности. В числе прочего, в нее нужно включить больше возможностей получить льготное кредитование. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает RT со ссылкой на копию документа.

Отметим, что сегодня российские многодетные семьи имеют право на ряд льгот и пособий. Причем при отказе в их получении это решение можно оспорить – об этом газете «Известия» рассказали юристы. По их данным, сегодня при оформлении пособий с проблемами сталкиваются 77% родителей – как правило, это связано с неверной оценкой доходов семьи, ошибками в расчетах, неполным предоставлением документов.

В любом случае, сегодня нужно добавить к существующим мерам поддержки новую, сделав акцент на повышении рождаемости не только за счет заботы о финансовом благополучии многодетных семей, но за счет повышения их престижа, считает Лантратова. Она предложила укрепить в сознании россиян понятие многодетности как успешной жизни.

Для этих целей, по ее мнению, следует разработать государственную программу, которая будет помогать многодетным заниматься бизнесом. В ней нужно предусмотреть расширение возможности льготного кредитования малого бизнеса, а также увеличение списка сфер экономики, занятость в которых обеспечивает получение льгот.

«Реализация данной инициативы позволит поддержать многодетных, желающих начать собственное дело, повысить уровень благополучия и финансовой стабильности многодетных семей», — заявила парламентарий, добавив, что с помощью таких мер можно стимулировать уже имеющих бизнес россиян к рождению детей.

В будущем эта программа создаст тренд на многодетность среди российских предпринимателей, заключила Лантратова.

Ранее в Госдуме осудили идею Львовой-Беловой поднять планку многодетности.

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